لأصحاب الأعمال.. شروط وخطوات شراء مدة في اشتراكات التأمينات

يبحث العديد من أصحاب الأعمال عن كيفية ​​طلب شراء مدة سابقة، في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ضمن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي، لتؤكد التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمي لها، أنه فيما يتعلق بفئة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، فيجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين «العجز والشيخوخة وكذلك الوفاة».

شروط شراء مدة في اشتراكات التأمينات

وأوضحت التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمي لها، أنه يمكن لأصحاب الأعمال طلب شراء مدة في حالة توافر الشروط التالية:

- أن تكون سنوات كاملة.

- أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام هذا القانون.

- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.

- يشترط أن تقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقًا للجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

خطوات شراء مدة سابقة

وناشدت التأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال باتباع الخطوات التالية لشراء مدة سابقة ضمن مدد الاشتراك:

- يتقدم المؤمن عليه بطلب الحساب على النموذج رقم 8.

- ثاني خطوة لشراء مدة هي أن يقوم المؤمن عليه بالتوقيع على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة.​

- يقوم المؤمن عليه بأداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقًا لإحدى الطرق الآتية:

- التقسيط، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.

- يمكن أن يدفع دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.

- لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.​

ولفتت التأمينات الاجتماعية إلى أنه يتم تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل نتيجة التأخير في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن المواعيد المقررة.