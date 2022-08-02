متى يحق للابنة الحصول على منحة الزواج بعد قطع معاشها؟.. «التأمينات» تجيب

ذكرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّه ​​​​​​​​إذا تمّ قطع معاش الابنة التي تستحقه عن والدها المتوفى بسبب زواجها، فإنه يتم صرف منحة لها تعادل المعاش الذى تستحقه لمدة 12 شهرًا «عام كامل»، مؤكّدة أنَّ المنحة يتمّ صرفها على المعاش المستحق عن شهر الزواج، لمدة مرة واحدة فقط، موضحًا أنَّ منحة الزواج تسقط حال عدم تقدم الابنة لصرفها خلال 5 سنوات منذ أن يبدأ تاريخ استحقاقها.

شروط استحقاق الابنة لمنحة الزواج

- يشترط أن تكون الابنة مستحقة في معاش ابنها.

- يشترط ألا تكون الابنة قد قامت من قبل بصرف منحة زواج من قبل.

خطوات صرف الابنة منحة الزواج

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أنَّ هناك عدة خطوات لصرف الابنة لمنحة الزواج بعد قطع معاشها، التي تتقاضاه عن والدها المتوفى، مشيرة إلى أنَّه يتمّ اتباع الخطوات التالية:

- تتوجه الابنة إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش.

- تقدم الابنة المستفيدة من المنحة طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة والمتمثلة في:

- صورة من وثيقة الزواج أوتقد الابنة صورة من عقد الزواج العرفي.

- تقدم صورة من بطاقة الرقم القومي للمستحق بشرط أن تكون سارية.

- يتمّ تقديم طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

الفئات المستحقة لمعاش المتوفى

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أنَّه في حالة وفاة الشخص صاحب المعاش فإنه كان يحق لذويه من تتوافر بهم شروط الصرف من تقاضي معاشه، لافتة إلى أنَّ قانون التأمينات الاجتماعية نص على استحقاق «الأرملة، والأبناء والبنات، الوالدين والإخوة والأخوات» بشرط توافر شروط استحقاق صرف معاش الأب المؤمن عليه أو المتوفى صاحب المعاش، كما نص على أن الولد الواحد يحصل على 2/3 المعاش.