متى يستحق المطلق معاش أرملته؟.. التأمينات تجيب

يتساءل الكثيرون عن أحقية صرف مستحقات صاحب المعاش المتوفى أو صاحبة المعاش المتوفاة، وفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لتؤكد التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمى لها، أنه في حالة وفاة الزوجة صاحبة المعاش يحق لأرملها تقاضي المعاش حال توافر الشروط به المتمثلة في «توثيق الزواج بوثيقة رسمية، أو يقدم الأرمل وثيقة بموجب حكم قضائي بات، كما يُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج».

وأوضحت التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمى لها، أنه لكى يصرف الأرمل معاش زوجته المتوفاة، يجب ألا يكون متزوجا بأخرى في تاريخ وفاة صاحبة المعاش أو أرملته المؤمن عليها.

علاقة الزواج تعتبر قائمة خلال فترة عدة صاحبة المعاش المتوفاة

ولفتت التأمينات الاجتماعية إلى أن علاقة الزواج تعتبر قائمة في تاريخ وفاة صاحبة ‏المعاش أو المؤمن عليها خلال فترة العدة من طلاق رجعي، التي تقدر بـ100 يوم من تاريخ وقوع الطلاق، كما تعتبر علاقة الزواج قائمة إذا توفيت صاحبة المعاش الحامل المؤمن عليها قبل وضع حملها.

المستندات المطلوبة للحصول على المعاش

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه يشترط لحصول الابنة على معاش والدها المتوفى المؤمن عليه ألا تكون متزوجة، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على المعاش تتمثل في:

- تقديم صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين.

- يشترط صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- تقديم شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- يشترط تقديم صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 في تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.