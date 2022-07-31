«التأمينات الاجتماعية»: صرف معاشات أغسطس 2022 خلال ساعات

تبدأ البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي في صرف مستحقات شهر أغسطس 2022 لأصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين و825 ألفًا و163 صاحب معاش ومستفيد من المعاش، وذلك خلال الساعات الأولى من يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022، بتكلفة ما يقارب من 24 مليار جنيه شهرياً.

تحويل بطاقة المعاش لـ«ميزة» مجانًا

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر أغسطس 2022 من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، لافتة إلى أنه في حالة انتهاء صلاحية بطاقة الصرف الخاصة بالمعاش الزرقاء، يمكنه تحويلها إلى بطاقة ميزة بالمجان خلال دقائق، دون دفع أية رسوم.

زيارات منزلية لغير القادرين

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أنه يمكن لـ«أصحاب المعاشات» غير القادرين على الحركة أو من يعانون أي مرض أو ظرف يحيل بينهم وبين التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات، لتغيير بطاقة الصرف، فيمكن لأي فرد من أفراد أسرته أن يتوجه إلى مكتب تأمينات ويقوم بطلب زيارة منزلية لصاحب المعاش المستحق للمعاش، مؤكدًا أنه يتم على الفور الانتقال إلى محل سكن صاحب المعاش وتسليمه كارت ميزة، مشددة في تقرير لها، أنه لن يتم قطع أي معاش مستحق حتى لو انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء، مشيرة إلى أنه سيتم تنشيطها لإتمام عملية الصرف.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هناك عدة خطوات حتى يتم تحويل البطاقة الزرقاء القديمة إلى بطاقات ميزة من خلال اتباع ما يلي:

- يتجه صاحب المعاش أو المستحق للمعاش والحامل لبطاقة الصرف الزرقاء إلى أقرب مكتب تأمينات لمحل السكن.

- يقوم صاحب المعاش بتسليم أصل بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول، لاستلام كارت «ميزة» بالمجان.