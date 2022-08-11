الجراح العالمي هشام عاشور: التمريض في مصر أفضل من ألمانيا

قال الجراح العالمي الدكتور هشام عاشور، مدير مستشفى «بيتانين أريسارلون»، بألمانيا، وأستاذ أمراض النساء والتوليد، وأحد مؤسسي مؤتمر «مصر تستطيع»، إنّ مصر تعيش مرحلة مهمة وتخطوا خطى واضحة نحو تطوير المنظومة الطبية، لافتًا إلى أن زيارته الأخيرة للمستشفيات المصرية لإجراء عمليات دقيقة، كشفت له كفاءة أطقم التمريض في مصر: «أفضل بكثير من ألمانيا».

المنظومة الصحية في مصر لا تحتاج إلى البداية من الصفر

وأكد «عاشور»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الممرضات في مصر يتميزن بسرعة التصرف، ويكتسبن الخبرة من الأطباء لممارستها على أرض الواقع.

وأضاف عاشور، أن تطوير المنظومة الطبية في مصر لا يحتاج إلى البداية من الصفر كما يعتقد البعض، لأن الأطباء المصريين مشهود بكفاءتهم في الخارج والداخل، والدليل علي ذلك النجاح الذي يحققوه في أي من دول العالم التي يعملون بها.

البداية من نظام التأمين الصحي

وأشار إلى إمكانية تطبيق النظام الصحي الألماني في مصر، لأنه قائم على التكافل الاجتماعي سواء بطيب خاطر أو بقوة القانون، والشعب المصري عظيم ويستحق نظامًا صحيًا يليق به ويحفظ كرامته.

ويري «عاشور»، أن البداية لابد وأن تكون من نظام التأمين الصحي، والاستفادة من النظم العالمية عبر تشكيل مجموعة خبراء لدراسة النظم الصحية المختلفة سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الفرنسية.

ولفت إلى زيارة مصر خلال الأشهر المقبلة للكشف عن الحالات الخطيرة والنادرة للسيدات، إلى جانب متابعة الحالات أثناء تواجده في عمله بألمانيا.