«الصحة»: مشكلة ضعف السمع في مصر أكبر من بعض الدول بسبب زواج الأقارب

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر من الدول القليلة في العالم التي يٌجرى فيها مسحا للأطفال المولودين على أراضيها، مشيدًا بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر وتشخيص ضعف السمع عند الأطفال وحديثي الولادة، مشيرًا إلى أنها ذات أهمية لاكتشاف مشكلة إن لم يجرى علاجها مبكرًا ستظل تؤثر على حياة الإنسان حتى وفاته.

الكشف الإلزامي عن السمع يشبه التطعيمات

وشدد «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، على أن الكشف الإلزامي على الأطفال حديثي الولادة يشبه التطعيمات، ويجرى الكشف عليهم في الوحدات الصحية، البالغ عددها 3500، يجرى المسح فيها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه حال اكتشاف عدم استجابة الطفل في أول 28 يوما له، يجرى المسح مرة أخرى، وإذا لم يستجيب يتم إجراء مزيد من الفحوصات التأكيدية والأكثر تعمقًا من خلال 30 مركز إحالة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والأخرى الجامعية؛ للتأكد من الضعف، مشددًا على أهمية التدخل العلاجي المباشر سواء دوائيًا أو جراحيًا، أو باستخدام المعينات السمعية أو زراعة القوقعة.

تحويل 21 ألف طفل لمراكز الإحالة

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه جرى تحويل 21 ألف طفل لمراكز الإحالة، مشددًا على أنه نسبة الإصابة لم تتعد الـ1%، مؤكدًا أن مشكلة ضعف السمع في مصر أكبر من بعض الدول، بسبب زواج الأقارب.