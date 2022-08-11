«س و ج» كل ما تريد معرفته عن جامعة المنصورة الأهلية 2022 ومصروفاتها

قالت وزارة التعليم العالي أنه تم الموافقة على الهياكل الأكاديمية والإدارية لـ12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة عن الجامعات الحكومية ومن بينها جامعة المنصورة الجديدة، والتي تبدأ الدراسة بها في أكتوبر المقبل.

وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية في تقرير صادر عنها على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كل الأسئلة المتعلقة بكليات الجامعة ومصروفاتها كالتالي:

أين تقع جامعة المنصورة الأهلية؟

تقع جامعة المنصورة الأهلية على الطريق الدولي الساحلي بمنطقة 15 مايو السكنية بمدينة جمصة، وتبعد عن مدينة المنصورة نحو 40 دقيقة فقط.

ما هي مصروفات الكليات التي تبدأ بجامعة المنصورة الأهلية؟

جامعة المنصورة الأهلية تبدأ بأربع كليات، كلية الطب البشري بمصروفات 110 آلاف جنيه.

- كلية طب الفم والأسنان بمصروفات 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة بمصروفات 75 ألف جنيه.

كلية الهندسة في تخصصات «هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المُستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد» بمصروفات 50 ألف جنيه.

كيفية القبول بجامعة المنصورة الأهلية؟

سيكون للجامعة تنسيقا خاصا على غرار التنسيق الحكومي بحد أدنى للمجموع هو ذات الحد الأدنى للجامعات الخاصة، وسيطبق لها مرحلة في التنسيق مستقلة تماما عن التنسيق الخاص بالجامعات الحكومية، وسيتم الإعلان عنه حينما يتم فتحه من جانب وزارة التعليم العالي.

متى تبدأ الدراسة بجامعة المنصورة الأهلية؟

تبدأ الدراسة في موعد بدء العام الجامعي المقبل وهو الأول من أكتوبر 2022.

هل هناك اختبارات للقبول بجامعة المنصورة الأهلية؟

سيتم قبول الطلاب عن طريق التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية والذي سيتم الإعلان عنه قريبا، وإذا كان هناك برامج لها اختبارات قبول أو قدرات سيتم إجراؤها في الجامعة بعد القبول.