قبل بدء الدراسة بها.. جامعة المنصورة الأهلية الجديدة تعلن عن وظائف

أعلنت اللجنة المكلفة باتخاذ إجراءات بدء الدراسة بـ«جامعة المنصورة الأهلية» الجديدة في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، عن حاجة الجامعة لشغل بعض الوظائف عن طريق الندب أو التعاقد من منسوبي جامعة المنصورة، سواء في الوظائف الإدارية أو الأكاديمية.

أولاً: الوظائف الأكاديمية:

عميد كليات القطاع الطبي، عميد كليات القطاع الهندسي، عميد كليات القطاع الإداري والإنساني.

ويشترط في المتقدم أن يكون شاغلاً لوظيفة أستاذ بأحد كليات القطاع المتقدم لعمادته وأن يتمتع بحسن السير والسلوك وأن يمتلك الخبرات الكافية للقيام بمهام الوظيفة المتقدم لها.

ثانياً: أعضاء هيئة التدريس:

الحاجة لشغل عدد من الوظائف لأعضاء هيئة التدريس (مدرس – أستاذ مساعد – أستاذ) في أحد التخصصات التالية:

كلية الطب: التشريح – الفسيولوجي، الهستولوجي - الكيمياء، الفارماكولوجي – الباثولوجي، الطفيليات – الميكروبيولوجي، الأمراض الباطنة - الأمراض العصبية، طب الأطفال - أمراض الكلى، أمراض القلب - أمراض الصدر.

كلية الصيدلة: الكيمياء التحليلية الصيدلية - الكيمياء العضوية الصيدلية، الصيدلانيات – العقاقير، الصيدلة الإكلينيكية والممارسة الصيدلية، الكيمياء الحيوية - الصيدلانيات.

كلية طب الأسنان: بيولوجيا الفم، المواد الحيوية للأسنان.

كلية الهندسة: هندسة الحاسبات - هندسة الاتصالات - هندسة العمارة - رياضيات هندسية - التخصصات الميكانيكية - هندسة الميكانيكا، - التصميم الميكانيكي.

كلية التجارة: المحاسبة - إدارة الأعمال - الاقتصاد - الإحصاء والتأمين

ثالثاً: الإداريون:

الحاجة لشغل عدد من الوظائف لأعضاء الهيكل الإداري للقيام بالمهام التالية بالإدارة العامة للجامعة والكليات: أخصائي شؤون مالية، أخصائي شئون تعليم وطلاب، أخصائي شئون عاملين، أخصائي مشتريات ومخازن.

طريقة التقديم: في الوظائف/ يتم طباعة طلب التقدم واستكمال بياناته وتوقيعه ورفعه مع باقي المستندات المطلوب لكل فئة من الوظائف في موعد أقصاه 3/8/2022، ويمكن التقدم لوظائف جامعة المنصورة الأهلية من هنا.

وأنشئت جامعة المنصورة بموجب القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2022 جامعة أهلية باسم «جامعة المنصورة الأهلية»، ومقرها مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وتعد أول جامعة أهلية تنبثق من جامعة حكومية، وذلك على مساحة 43 فدانا بتكلفة مالية قدرها 30 مليار جنيه، وتضم الجامعة 8 كليات، وبها 27 برنامجا، ومقسمة إلى قطاع الكليات الطبية، ويشمل: كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية التمريض، وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية ويشمل: كلية الهندسة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وأخيرًا كليات العلوم الإنسانية والإدارية، وتشمل: كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية.