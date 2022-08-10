مصروفات جامعة المنصورة الأهلية.. «الهندسة بـ50 ألف جنيه»

أعلنت جامعة المنصورة اليوم، منح الطلاب العشرين الأوائل في الثانوية العامة 2022 الراغبين بالالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية، منح دراسية كاملة تشمل كافة الرسوم والمصروفات الدراسية، كما أعلنت عن مصروفات البرامج التي تبدأ فيها الدراسة هذا العام.

اجتماع لبحث تفاصيل العام الدراسي الجديد

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمود محمد المليجي القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، مع الإدارة العليا المشرفة على جامعة المنصورة الأهلية، لبحث ترتيبات بداية العام الدراسي الجديد بجامعة المنصورة الأهلية.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية

وقال الدكتور محمود أبوالمجد المتحدث الرسمي باسم رئيس الجامعة، في بيان صحفي، إن جامعة المنصورة الأهلية جاهزة لبدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022/2023، لطلاب الثانوية العامة 2022 وذلك في 4 كليات وهي: كلية الطب البشرى بمصروفات 110 آلاف جنيه، كلية طب الفم والأسنان بمصروفات 90 ألف جنيه، كلية الصيدلة بمصروفات 75 ألف جنيه، كلية الهندسة في تخصصات «هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المُستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد» بمصروفات 50 ألف جنيه.

منح جامعة المنصورة الأهلية

وأضاف أنه إيمانًا من الجامعة بدورها في دعم فئات الطلاب المتنوعة أقرت اللجنة سياسة جامعة المنصورة الأهلية للمنح الطلابية التي تشمل: الطلاب العشرين الأوائل في الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية، منح دراسية ‏كاملة تشمل كافة الرسوم والمصروفات الدراسية‏، وكذلك منح الطلاب الراغبين بالالتحاق بجامعة المنصورة الأهلية من ذوي الإعاقة وأبناء أسر الشهداء خصم 50% من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية، ويستمر هذا الإعفاء طوال فترة الدراسة.