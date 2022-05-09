وزير التعليم العالي يتفقد منشآت جامعة المنصورة الأهلية

تفقد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الإثنين منشآت جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، رافقه أيمن مختار محافظ الدقهلية، وأشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وسيد دعدور رئيس جامعة دمياط، ومعوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والبحوث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية؛ وذلك للاطمئنان على أعمال الإنشاءات، والتجهيزات، ومعدلات التنفيذ بمقر الجامعة.

شرح تفصيلي

استمع الوزير خلال الزيارة إلى شرح تفصيلي عن منشآت ومرافق الجامعة، مشيدًا بمعدلات التنفيذ التي تسير وفقًا للجداول الزمنية، والمواصفات المُتفق عليها.

أكد الوزير أن جامعة المنصورة الأهلية أول جامعة أهلية تنبثق من جامعة حكومية، وقد أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2022 وتُعد أحد المشروعات القومية للتعليم العالي بمحافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أنه تم إنشاؤها في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر.

إنشاء جامعة أهلية جديدة بالمنصورة

أضاف عبدالغفار، أن إنشاء جامعة أهلية جديدة بالمنصورة، يستهدف مواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على التعليم العالي، وإتاحة فرص تعليمية بمعايير عالمية، من خلال تقديم برامج دراسية تُناسب احتياجات سوق العمل محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا، وكذا الإسهام في تنمية المنطقة الصناعية، والأقاليم المحيطة بها.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، من بينها جامعة المنصورة الأهلية، وهي جامعات: «أسيوط الأهلية، بني سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قناة السويس الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية»، موضحًا أن الهدف من اتجاه الدولة المصرية لإنشاء جامعات أهلية في المدن الجديدة، هو تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بهذه المدن.

ومن ناحيته، أشار أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة إلى أن «جامعة المنصورة الأهلية» تم إنشاؤها على مساحة 42 فدانًا، بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالاً، والطريق الدولى الساحلي جنوبًا.

جامعة المنصورة الأهلية تضم 8 كليات

وأضاف عبدالباسط أن جامعة المنصورة الأهلية تضم 8 كليات، بها 27 برنامجًا بينيًّا، مقسمة إلى ثلاثة قطاعات، قطاع الكليات الطبية، ويشمل كليات: «الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض» وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية، ويشمل كليات «الهندسة، تكنولوجيا العلوم الصحية» وأخيرًا كليات العلوم الإنسانية والإدارية، وتشمل كليات: الاقتصاد والعلوم الإدارية، الآداب والعلوم الإنسانية، وقد تم إنشاء 10 مبانٍ رئيسية ، تضم الكليات المختلفة، وإدارة الجامعة، وتم الانتهاء من البنية التحتية، ويجري حاليًا عمليات تجهيز المعامل، والتجهيزات التعليمية.

أكد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إنشاء جامعة المنصورة الأهلية يُسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية في الارتقاء بالتعليم وجودته وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التوسع في الجامعات الأهلية، ونشر مظلة التعليم الجامعي في مختلف أنحاء الجمهورية، مع الأخذ بأحدث النظم العالمية، وربط عملية التعليم ومُخرجاته بأولويات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.