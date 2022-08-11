مصدر أمني ينفي ما تداولته قنوات تابعة لـ«الإخوان الإرهابية» بشأن أوضاع السجون

نفى مصدر أمني في وزارة الداخلية، ما تداولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وأبواق إعلامية خارجية موالية لتوجهاتها، بشأن الأوضاع في السجون، والتي روج لها أحد الأشخاص بقصد تحقيق مكاسب شخصية.

وأوضح المصدر، أنّ التصريحات التي صدرت عن موالين للجماعة الإرهابية، تتنافى مع تقارير وتصريحات موثقة صدرت عن رئيسة وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، والعديد من المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، عقب زياراتهم لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي يتم فيها تطبيق سياسة عقابية حديثة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد المصدر، أنّ تلك الادعاءات تأتي ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية والباحثين عن مكاسب سياسية، للتأثير على الرأي العام.