لجنة العفو: بدء خروج الـ7 المفرج عنهم من السجون وسط فرحة الأهالي «صور»

أكد طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه بدأ خروج المعفو عنهم بقرار رئيس الجمهورية الأخير بالعفو عن مجموعة جديدة من المحبوسين.

فرحة المفرج عنهم

ونشر العوضي، صورة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتب عليها: «الصورة من أمام سجن طرة، فرحة الأهل والأصدقاء بخروج الأحرار في انتظار الصور من أمام سجن وادي النطرون».

وكانت لجنة العفو قد أعلنت أن الرئيس السيسي أصدر القرار الجمهوري 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية وهم:

1. هشام فؤاد محمد عبدالحليم

2. قاسم أشرف قاسم أحمد

3. أحمد سمير عبدالحي علي

4. طارق النهري حازم حسن

5. عبدالرؤوف خطاب حسن

6. طارق محمد المهدي صديق

7. خالد عبدالمنعم صادق صابر