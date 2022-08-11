وصول المحلل الشرعي إلى نظر جلسة الاستئناف على حكم حبسه سنة

وصل محمد الملاح، المعروف إعلاميًا بـ«المحلل الشرعي»، قبل قليل، إلى محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، لنظر جلسة الاستئناف على حكم حبسه لمدة عام وتغريمه 200 ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

الحبس سنة

وعاقبت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في القاهرة، في 31 مايو الماضي، المتهم محمد الملاح المعروف إعلاميا بـ«المحلل الشرعي»، في القضية التي حملت رقم 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي، بالسجن لمدة سنة واحدة مع تغريمه 200 ألف جنيه، بتهمة الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، ونشر أخبار كاذبة.

الظهور في برنامج تليفزيوني

وكانت بداية القضية التي اتهم فيها محمد الملاح المعروف إعلاميا بـ«المحلل الشرعي»، عندما ظهر في برنامج مع الإعلامي شريف عامر، بعد إنشائه وإدارته حسابا إلكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف نشر أخبار كاذبة والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.