الشيخ محمد حشاد: رفع بدل المقرأة النموذجية إلى 400 جنيه شهريا

انطلقت صباح اليوم، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب قراء القرآن الكريم، وأعلام دولة التلاوة المصرية، وهم: الشيخ محمود محمد الخشت، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ طه محمد النعماني، والشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ أحمد أبو فيوض، والشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والشيخ هاني الحسيني، والشيخ عبد الناصر حرك، والشيخ محمد عبد البصير، والشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، والشيخ يوسف قاسم حلاوة، في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وفي مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

نقيب القراء يشكر الرئيس السيسي

وحضر أيضا الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشوون الدعوة، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، والشيخ هاني السباعي مدير عام شؤون القرآن الكريم، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والأستاذ عبد العزيز عمران رئيس البرامج الدينية بالتليفزيون المصري، وجمع من أئمة وزارة الأوقاف، وجمع غفير من رواد المسجد.

وأعرب الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب القراء عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته للقرآن وأهله، ورعايته لبيوت الله وخاصة مساجد آل البيت، التي شهدت تطورًا غير مسبوق.

البرامج الدعوية والقرآنية

وقدم «حشاد» الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رعايته لهذه المجالس القرآنية، مؤكدًا أن وزير الأوقاف أول من جمع كبار قراء الجمهورية في مقرأة للقرآن الكريم، وأن وزارة الأوقاف تشهد تطورًا يسابق الزمن في برامجها الدعوية والقرآنية، وأن خدمة كتاب الله في أعلى أولوياتها، مؤكدًا أن مقارئ القرآن الكريم تشهد إقبالًا غير مسبوق وتواكب العصر حيث تتحفنا وزارة الأوقاف عبر صفحاتها وقنواتها بأئمة أعلام نسعد بأصواتهم العذبة في تلاوة القرآن الكريم.

رفع بدل المقارئ القرآنية

كما أشار إلى أن وزارة الأوقاف لا تألو جهدًا في خدمة كتاب الله، من خلال المسابقات المحلية والدولية ومسابقات الأسرة القرآنية والأصوات الحسنة، وغيرها من المسابقات التي تؤكد اهتمام الأوقاف بالقرآن الكريم، كما تم رفع بدل المقرأة النموذجية من 160 جنيهًا إلى 400 جنيه شهريًا، وبدل مقرأة كبار القراء إلى 500 جنيه بداية من أغسطس 2022، وذلك تقديرًا لأهل القرآن وتشجيعًا على تلاوته وإتقان حفظه وفهم معانيه.