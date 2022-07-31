تعرف على الزيادات الجديدة في بدلات المقارئ القرآنية بـ«الأوقاف»

قرار جديد اتخذه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، برفع مكافآت وبدل المقرأة النموذجية من 160 جنيها إلى 400 جنيه شهريا، وبدل مقرأة كبار القراء إلى 500 جنيه بداية من أغسطس 2022م، تقديرا لأهل القرآن وتشجيعا على تلاوته وإتقان حفظه وفهم معانيه ولا سيما أصحاب الصوت الحسن.

عودة المقارئ القرآنية

وثمَّنت نقابة القراء، عودة المقارئ القرآنية لكبار القراء، حيث أكد محمد صالح حشاد، نقيب القراء، أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا في خدمة كتاب الله (عز وجل)، وأن مقارئ القرآن الكريم قد انطلقت بكثافة وشهدت إقبالًا غير مسبوق.

وأوضح أنه تم رفع بدل المقرأة النموذجية من 160 جنيها إلى 400 جنيه شهريا، وبدل مقرأة كبار القراء إلى 500 جنيه بداية من أغسطس 2022م، جاء تقديرا لأهل القرآن وتشجيعا على تلاوته وإتقان حفظه وفهم معانيه ولا سيما أصحاب الصوت الحسن، كما تم إضافة 54 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور بمحافظة القاهرة، وذلك بعد نشر 1151 مقرأة من قبل للجمهور، ليصل إجمالي المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور 1205 مقارئ للجمهور، وتكون جميع مقارئ الجمهور يوم الجمعة من كل أسبوع عقب صلاة العصر.

مقرأة كبار القراء

وافتتح محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مقرأة كبار القراء، بحضور فضيلة الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء، والشيخ محمود محمد الخشت، والشيخ طه محمد النعماني، والشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ وليد يحيى الشرقاوي، والشيخ محمد فتح الله بيبرس، والشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، والشيخ يوسف قاسم حلاوة، وبحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وعبد العزيز عمران رئيس البرامج الدينية بالتليفزيون.