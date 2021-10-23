«محمد» ينافس كبار القراء بصوته الملائكي: «ختمت القرآن في عمر 11 سنة»

بصوت ملائكي يتلو «محمد تامر كُلِيبْ»، صاحب الـ20 عاماً، القرآن الكريم الذي أتّم حفظه منذ أن كان في الحادية عشر من عُمره، وعلى الرغم من دراسته في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، إلا أنّه لا يترك مسابقة لحفظ القرآن الكريم أو التلاوة إلا واشترك فيها، ساعياً لتحقيق حُلمه بأن يُصبح قارئاً للقرآن الكريم مثل كبار القراء، خصوصاً القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، الذي يتخذه قدوةً ومثلاً أعلى له، كما أنّه حصل على الإجازة بقراءة ثلاثة أئمة أبرزهم الإمام عاصم.

«محمد» شارك في عدة مسابقات للقرآن الكريم

وقال «محمد»، ابن قرية «فرقص»، التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، في حديثه لـ«الوطن»، إنّه اشترك في عدة مسابقات أبرزها «الصوت الحسن» بمحافظة الفيوم، ولكنه لم يُكمل التصفيات على مستوى الجمهورية، كما شارك في مسابقة «الريان» بمحافظة دمياط، ومسابقة «الصوت الذهبي»، بالإضافة إلى العديد من المسابقات التي شارك فيها خلال المرحلتين الإعدادية والأزهرية والتي كانت تابعة للمنطقة الأزهرية.

«محمد» حصل على الإجازة في ثلاث قراءات

وأشار الطالب بجامعة الأزهر إلى أنّه حصل على الإجازة لتحفيظ القرآن الكريم في ثلاث قراءات، وهي قراءة الإمام عاصم، وقراءة الإمام أبو جعفر، وقراءة الإمام ابن كثير، مُشيراً إلى أنّه ختم القرآن الكريم عدة مرات، أولهم كانت على يد الشيخ عامر شوبك، ثم ختمه 5 مرات على يد عمه الشيخ هيثم كُلِيبْ، الذي كان له فضل كبير عليه في حفظ القرآن الكريم، مُضيفاً أنّه بعد ذلك ختم القرآن مرة سادسة على يد الشيخ محمد عبد الحميد، وأخيراً ختمه مرة أخرى على يد الشيخ أحمد سيد حامد.

قرأ القرآن على يد الشيخ سامي شحاته

وأضاف أنّه كان محظوظاً بأن قرأ القرآن على يد فضيلة الشيخ سامي محمود شحاته المُجاز بأعلى الأسانيد في جمهورية مصر العربية، وأيضاً الشيخ ثابت عبدالله عبدالحليم، والشيخ محروس خميس، والشيخ طه الملقب بالبنا، ولكنه لم يتم قراءة القرآن الكريم كاملاً عليهم.

الكتاتيب سر حفظ «محمد» للقرآن

وأوضح أنّ الكتاتيب المنتشرة في قريته كانت لها فضلاً عليه وعلى أطفال القرية في حفظ القرآن الكريم، حيث يحرص الأهالي على إلحاق أطفالهم بالكتاتيب ما أن يتقنوا الكلام، مُبيناً أنّ شقيقته أيضاً أتمت حفظ القرآن الكريم كاملاً في سن صغير، وأشقائه الصغار في السن أيضاً بدأوا في حفظ القرآن الكريم.

«محمد»: أحلم بأن أكون قارئاً للقرآن

وكشف «محمد» عن أنّه يحلُم بأن يُصبح قارئاً للقرآن الكريم، مثل القراء المشهورين، موضحاً أنّه سجل القرآن الكريم بصوته، وأنّه من المحتمل أن يتم إذاعته على قناة المجد للقرآن الكريم قريباً.