كوريا الجنوبية في ظلام بسبب السيول.. تشريد الآلاف وغرق 3755 منزلا

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن 11 شخصا لقوا حتفهم وفقد 8 آخرين في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم، إثر سقوط أمطار غزيرة على مدينة سول والمناطق المحيطة بها، وفقا لما نقلته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، ما تسبب في انقطاع الكهرباء ودخول مناطق كبيرة في ظلام.

وقالت الوزارة إن حصيلة الوفيات جراء الأمطار الغزيرة عن الأيام السابقة ارتفعت بمقدار شخص فقط حيث وصل عدد الوفيات اليوم 11 حالة بينهم 6 حالات من سول، و3 حالات من إقليم كيونجكي المحيط بسول وحالتين من إقليم كانج وون.

السيول تتسبب في إجلاء 4297 شخصا

وأدى سقوط الأمطار الغزيرة إلى تشريد نحو 982 شخصا من 548 أسرة من بينهم 654 شخصا من سول، و317 شخصا من في إقليم كيونجكي، فضلا عن إجلاء 4297 شخصا من 2042 أسرة مؤقتا، حتى انتهاء هذه الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى توفير أماكن إيواء آمنة لهم.

غرق 9 آلاف مركبة و3755 منزلا بسبب السيول

وخلفت الأمطار الغزيرة غرق نحو 3755 منزلا ومبنى تجاريا ونفوق نحو 20553 من الماشية، فضلا عن غرق نحو 9 آلاف مركبة .

ولم تقتصر أضرار السيول على هذا فحسب، بل تسببت أيضا في انقطاع التيار الكهربي عن 15749 منزلاً، وتمكنت الكهرباء من إعادة توصيل الكهرباء لنحو 15718 منزل من المنازل المتضررة.

وكالة الأرصاد الجوية ترفع أقصى درجات الحذر

جدير بالذكر أن وكالة الأرصاد الجوية رفعت أقصى التحذيرات بشأن سقوط الأمطار الغزيرة على منطقة العاصمة ومدينة إنتشون، وغرب سول، ولكنها حافظت على هذه التحذيرات من هطول الأمطار في بعض الأقاليم مثل إقليم جولا الشمالي و إقليم كيونج سانج الشمالي.

وصرحت وكالة الأرصاد الجوية أن معدل سقوط الأمطار يتراوح ما بين 30 ملم و40 ملم في الساعة، تهطل على بعض المناطق في إقليمي تشونج تشيونج الشمالي والجنوبي.