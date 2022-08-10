مياه الفيضانات تحاصر 100 شخص بعد غمرها جسرا في كوريا الجنوبية

حاصرت فيضانات كوريا الجنوبية، الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة، التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية، 100 شخص اليوم، بعد غرق أحد الجسور في إقليم كانغ وون، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

ارتفاع منسوب المياه

وبحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، ارتفع منسوب المياه في أحد الأنهار التي تمر بالإقليم بسبب هطول الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى غرق الجسر وقطع الطريق على 100 شخص حاصرتهم المياه.

هطول أمطار وفيضانات في كوريا الجنوبية

وتتعرض كوريا الجنوبية لأمطار غزيرة خلال الأسبوع الجاري تسببت في مقتل نحو 9 أشخاص وفقدان 7 آخرين، فيما وصف بأنه أسوأ موجة أمطار تشهدها البلاد منذ أكثر من قرن.