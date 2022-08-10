سقوط قتلى في سيول غزيرة لم تشهدها كوريا الجنوبية منذ 115 عاما

تواجه كوريا الجنوبية، موجة سيول ضخمة، أدت إلى سقوط قتلى ومفقودين، تسببت فيها سقوط أمطار غزيرة، وصفتها عدة وسائل إعلام كورية جنوبية بأنها غير مسبوقة منذ قرن، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

مقتل 9 أشخاص.. و7 مفقودين

ونقلت «روسيا اليوم» عن وكالة فرنس برس للأنباء أنه قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص، بالإضافة إلى وجود 7 في عداد المفقودين، بعدما تسببت الفيضانات في غمر الطرق الرئيسية ومحطات القطارات والأنفاق والمنازل.

وتساقطت الأمطار بشكل كثيف منذ يوم الإثنين الماضي، وأعلنت السلطات الكورية أن هذه الأمطار تعد الأكثر كثافة منذ بدء التدوين في السجلات قبل 115 عاما، بحسب تصريحات الرئيس يون سوك يول، رئيس كورويا الجنوبية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو خلال الأسبوع الحالي، ترصد معاناة الكوريون في التعامل مع السيول والأمطار الغزيزة، والتي أدت إلى توقف مظاهر الحياة في عدد من المناطق الرئيسية في البلاد، وخاصة بعد المياه التي غمرت محطات قطارات الأنفاق.

NOUVEAU Des précipitations record font 8 morts en Corée du Sud et inondent Séoul. pic.twitter.com/bprDSqBLpH — Brainless Reborn ????#BillGatesBioTerrorist (@BrainlessReborn) August 9, 2022

ومن أكثر المناطق تضررا، كان حي «جانجام» وهو أحد الأحياء الميسورة في البلاد، حيث غمرت المياه السيارات المتواجدة في الحي، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

وأعلن مصدر مسؤول للوكالة أن الفيضانات تسببت في سقوط 9 قتلى و7 مفقودين حتى الآن، لافتا إلى أن ثلاثة من القتلى علقوا في شقة في الطابق السفلي، بينما لقى شخص آخر مصرعه صعقا بالكهرباء، عندما كان يحاول إزاحة شجرة أوقعتها السيول على الرصيف.

غضب من الرئيس

وتفقد الرئيس الكوري يون سوك يول، أمس، الشقة التي اجتاحتها المياه وتسببت في مقتل ثلاثة أشخاص، مؤكدا أن الكوريين الجنوبيين تكبدوا الكثير من الأضرار.

واجتمع «سوك يول» بعدد من الوزراء والمسؤولين في حكومته، مطالبا بإيلاء اهتمام بالفئات الأكثر ضعفا من الذن يعانون من صعوبات مادية أو جسدية.

وتراجعت شعبية الرئيس يون الذي تولى زمام الأمور في البلاد في مايو الماضي، حيث تراجعت بنسبة 24%، حسب استطلاع لمعهد «جالوب»، وزادت الانتقادات له لأنه لم يزر مركز الطوارئ الحكومي لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة المتسببة في السيول.