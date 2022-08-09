«جارديان»: فيضانات كوريا الجنوبية تقتل 8 أشخاص على الأقل في العاصمة

لقي حوالي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم بسبب فيضانات كوريا الجنوبية، بعد أن هطلت الأمطار الليلية التي ضربت العاصمة سيول، وحولت الشوارع إلى أنهار وأغرقت المركبات وغمرت محطات المترو، وتم تسجيل هطول أمطار بأكثر من 100 ملم في الساعة في سيول والمناطق المحيطة بإقليم كيونج جي ومدينة إنتشون الساحلية مساء أمس، بحسب وكالة أنباء «يونهاب» الكورية.

واللافت أن منطقة «دونجاك» كانت الأشد هطولا للأمطار في سيول منذ 80 عامًا، وذلك بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية.

قوة فيضانات كوريا الجنوبية

وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية، إن شدة فيضانات كوريا الجنوبية أدت إلى عودة الموظفين ببطء إلى العمل اليوم، بعد أن عملت طواقم التنظيف طوال الليل، ولكن كانت هناك مخاوف بشأن المزيد من الأضرار حيث كان من المتوقع هطول أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء العاصمة والمنطقة الحضرية التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، بسبب فيضانات كوريا الجنوبية، وكذلك أجزاء من مقاطعة جانج وون وتشونج تشونج، وقالت إنها تتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة الوسطى من البلاد حتى يوم الأربعاء على الأقل.

وفاة ثلاثة أشخاص بينهم شاب بسبب فيضانات كوريا الجنوبية

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن مسؤولين صرحوا أن ستة أشخاص فُقدوا بعد ظهر اليوم، وأظهرت الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يخوضون في المياه العميقة، فيما فاضت محطات المترو، وغُمرت السيارات بالماء في منطقة «جانجنام» الراقية.

ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين بمكتب حكومي أنه كان بالقرب من محطة «جانجنام» الليلة الماضية، عندما اشتدت فيضانات كوريا الجنوبية بسبب هطول الأمطار، وكان الرعد والبرق يضربان كل 30 ثانية، وفجأة غمرت المياه الحافلات ومحطات مترو الأنفاق والشوارع، وعندما أصبحت الحركة مستحيلة بسبب فيضانات كوريا الجنوبية، قرر الموظف حجز مكان للإقامة لأنه لم يكن هناك أي مكان يستطيع الذهاب إليه بسبب الفيضانات.

وبحسب تقارير محلية، توفى ثلاثة أشخاص، من بينهم شاب يبلغ من العمر 13 عامًا، في منطقة «جواناك» بجنوب سيول، بعد أن غمرت مياه الفيضانات شقة.