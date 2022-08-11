جولة بحرية مفاجئة لوزيرة البيئة في محميات شرم الشيخ قبل انعقاد COP27

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جولة بحرية مفاجئة، لمتابعة سير وحركة الزيارات والأنشطة البحرية بمحميات شرم الشيخ، التي نظمها فريق قطاع المحميات الطبيعية بجهاز شؤون البيئة، ورافقها خلال الجولة، أفراد الدوريات البحرية من الباحثين، وفريق إدارة المحميات، والدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة المعنية، وذلك خلال جولاتها الميدانية لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ والمقرر عقده في نوفمبر المقبل.

قانون المحميات للحفاظ على البيئة البحرية

وأكدت وزيرة البيئة، دور قطاع المحميات الطبيعية بجهاز شؤون البيئة، في إعداد خطة الأنشطة البحرية بالتعاون مع الجهات المختصة، لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، والتي كان لها أثر كبير في حماية الموارد الطبيعية، من خلال إحكام أعمال المراقبة، والسيطرة وتطبيق قانون المحميات، لمواجهة التحديات التي تواجه الحفاظ على البيئة البحرية، وفي مقدمتها الحفاظ على الشعاب المرجانية.

وتضمنت الجولة تفقد عدد من مراكز الغوص والرحلات البحرية السياحية، للتأكد من التزامها بتنفيذ الإجراءات الوقائية خلال الفترة الحالية، والاشتراطات البيئية للرحلات، ومنها الالتزام باستخدام أدوات صديقة للبيئة، والابتعاد عن استخدام الأدوات البلاستيكية وعدم إلقاء المخلفات أو الأطعمة بالمياه، وتجميع المخلفات وفصلها والالتزام بنظافة المكان، علاوة على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

وشددت على ضرورة متابعة تنفيذ خطط الحفاظ على تنظيم نطاقات الزيارات بالمواقع، لما لذلك من دور في حماية التنوع البيولوجي، بالحد من الضغوط البشرية على المنطقة لضمان استدامتها.

السياحة البيئية المستدامة

وشددت وزيرة البيئة خلال الجولة، على الالتزام بالخرائط البحرية المنشورة في السقالات البحرية بشرم الشيخ، لضمان سلامة الحياة البحرية، وتوفير رحلة سياحية بحرية بيئية فريدة ومميزة للسائحين، تساهم في الحفاظ على البيئة مع الاستمتاع بالطبيعة كأحد مقومات السياحة البيئية المستدامة.