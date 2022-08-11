بدء جلسة استئناف محمد الملاح المحلل الشرعي على حكم حبسه سنة

بدأت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قبل قليل، نظر جلسة استئناف المتهم محمد الملاح المعروف إعلاميًا بـ«المحلل الشرعي»، على حكم حبسه سنة وتغريمه 200 ألف جنيه في القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.

محلل شرعي

وفي مطلع نوفمبر 2021، تلقت النيابة العامة بلاغًا عقب ظهور المتهم في برنامج تليفزيوني بصحبة الإعلامي شريف عامر، ادّعى خلاله أنّه يعمل محللا شرعيا وسبق وتزوج بـ33 امرأة مطلقة طلاقا بائنا حتى يحل لأزواجهن ردّهن إلى عصمتهم مرة أخرى، وأثبتت النيابة التهم الموجهة إليه بعد مواجهته بـ ياسر التلاوي مدير تحرير برنامج «يحدث في مصر»، الذي سبق واستضاف الملاح للحديث عن زواجه بالمطلقات من أجل ردهن لأزواجهن.

عدم فبركة فقرة البرنامج

وخلال التحقيقات التي تمت مع المتهم واستمرت 6 ساعات، نفي ياسر التلاوي ما قاله الملاح، واستلمت النيابة العامة خلال التحقيقات، أدلة تنفي وجود أي فبركة أو دواعي اتفاق مسبق بين المتهم ومدير تحرير البرنامج، ولم يتمكن الملاح من إيجاد الدليل على صدق ما يقول بوجود فبركة أو اتفاق مسبق كما يزعم.