رئيس الوزراء: نجهز حاليا للانتقال النهائي للعاصمة الإدارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجري حاليا الإعداد والتجهيز للانتقال النهائي والدائم للحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «مدبولي»، خلال رئاسته الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، منذ قليل، بمقر المجلس في مدينة العلمين الجديدة، أنه يتم الاطمئنان على منظومة الاتصالات، وتجهيز الطرق، خاصة في ظل تنفيذ بعض أعمال تنفيذ القطار الكهربائي والمونوريل.

وأشار إلى تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حاليا الانتهاء من تسليم كل المباني الحكومية للوزارات والجهات المعنية، في ظل استكمال أعمال التأثيث المختلفة.