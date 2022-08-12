سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 12-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك العاملة في مصرر بشكل يومي، وذلك نظرًا لأن الدينار الكويتي هو أعلى عملة اجنبية مقابل الجنيه المصري، والذي يتخطى سعره حاجز 50 جنيهًا.

وتهتم بوابة «الوطن» على مدار 24 ساعة، بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس الجاري، كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي وفق آخر تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس، نحو 62.24 جنيه للشراء مقابل 62.52 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، نحو 58.56 للشراء مقابل 62.6 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 60.30 جنيه للشراء، مقابل 62.6 جنيه للعمليات البيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر نحو 59.9 جنيه للشراء مقابل 62.58 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي، نحو 59.95 جنيه للشراء، مقابل 62.53 جنيه لعمليات البيع، حسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني للبنك.