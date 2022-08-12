بريطانيا تفرض عقوبات وغرامات على من يرتدي نظارات شمس كبيرة

يواجه العديد من سائقي السيارات عددا من الغرامات الباهظة بشكل كبير أثناء ارتدائهم النظارات الشمسية، والتي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص عند خروجهم من المنزل، وهو ما يسبب مشكلات أثناء القيادة وفق القوانين البريطانية.

وقال موقع «إكسبريس»، إن هناك عدد من الغرامات التي تم تطبيقها على عدد من السائقين بسبب ارتدائهم النظارات الشمسة أثناء القيادة، والتي اعتبرها البعض سببا تافها لتطبيق الغرامات المالية عليهم، خاصة وأنها تعتبر جزءا أساسيا من مستلزمات الخروج في الصباح من المنازل خلال فصل الصيف، حيث تم تحذير السائقين من غرامات ضخمة قدرها 5000 جنيه إسترليني لارتدائهم نظارات شمسية هذا الصيف.

تحذير سائقي السيارات من غرامات ضخمة

وأشار الموقع إلى أنه مع طقس الصيف الحار تم تحذير سائقي السيارات من غرامات ضخمة يمكن أن يتقاضاها لمجرد ارتداء النظارات الشمسية، ويقول خبراء القيادة إنه في حين أن النظارات الشمسية هي ملحق أساسي لحماية العين من أشعة الشمس الضارة وزيادة القدرة على الرؤية خلال الشمس، إلا أن بعض أشكال وتصاميم النظارات الشمسية يمكن أن تقيد رؤية سائقي السيارات أثناء القيادة.

ولفت إلى أنه على سبيل المثال، قد تكون بعض العدسات مظلمة للغاية وتحد من رؤية ضوء النهار على الطريق، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب الإطارات الضخمة في حدوث بقعة عمياء، لذلك يُنصح السائقون باختبارها أولاً أو الالتزام باستخدام أقنعة الشمس المدمجة في السيارة فقط.

غرامات فورية قدرها 100 جنيه إسترليني

وفي الوقت الحالي، يمكن للسائق الذي يتم العثور عليه وهو يرتدي نظارات غير مناسبة يمكن أن تقيد المناورة أن يواجه غرامات فورية قدرها 100 جنيه إسترليني بالإضافة إلى ثلاث نقاط جزاء، ومع ذلك، يمكن أن تزيد هذه الغرامات إلى 5000 جنيه إسترليني بالإضافة إلى تسع نقاط عقوبة وحتى حظر القيادة إذا تم رفع القضية إلى المحكمة.

وفقًا للقاعدة 97 من قانون السير في بريطانيا، «يجب ألا تمنعك الملابس والأحذية التي تختار ارتداءها أثناء القيادة من استخدام أدوات التحكم بالطريقة الصحيحة»، ولسوء الحظ بالنسبة للسائقين، في بعض الحالات، يمكن أيضًا تغريمهم لعدم ارتداء النظارات الشمسية.