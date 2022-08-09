تحية الغير والموسيقى الصاخبة.. بريطانيا تفرض غرامات جديدة على قائدي السيارات

يواجه السائقون غرامات باهظة الثمن، ومرتفعة جدا، نتيجة قولهم شكرا وتحية الغير من خلال رفع يديهم، وغيرها من العادات الشائعة، التي يتم تحذير السائقين منها، كونها تعد خرقا للقوانين في بريطانيا.

وقال موقع «إكسبريس»، إن هذه الغرامات جاءت على أتفه الأسباب التي قد يقوم بها الكثير من الأشخاص في حياتهم اليومية، إذ عادة ما يرفع سائقي السيارات أيديهم من على عجلة القيادة، للتعبير عن الشكر أو السماح لسائق آخر بالتحرك عند تقاطع طرق، أو لتحية الأشخاص الأخرين.

1000 جنيه إسترليني غرامة

وأضاف أن الحكومة الإنجليزية قالت، إن هذه الإيماءات الصغيرة هي في الواقع خرق لقانون الطريق السريع حيث قد يفقد السائق السيطرة على عجلة القيادة الخاصة به، وهذا يعني أن أولئك الذين يفقدون السيطرة أثناء التلويح على عجلة القيادة قد يتعرضون لغرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني، وتنحية تقديرية وثلاث نقاط جزاء على رخصتهم.

ولفت إلى أن الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة، التي غالبًا ما يتجول السائقون مع تشغيل الموسيقى كوسيلة لإبقائهم مستمتعين على سائق طويل، ولكن هذا قد يكون خطيرًا في كثير من الأحيان إذا كان الصوت مرتفعًا جدًا، حيث يمكن أن يؤدي تشغيل الموسيقى بصوت عالٍ إلى فقدان السائقين للتركيز أو حتى جعلهم غير قادرين على سماع صفارات الإنذار من سيارات الطوارئ، و يمكن أن يتعرضوا لغرامة قدرها 100 جنيه إسترليني وثلاث نقاط على رخصة قيادتهم.

القيادة مع الحيوانات تتسبب في غرامات على المواطنين

وأوضح أن القيادة مع الحيوانات ضمن إحدى مسببات في طرح الغرامات على المواطنين، لذلك يجب على السائقين ألا يسمحوا لكلابهم بإخراج رؤوسهم من النافذة، وعلى الرغم من عدم وجود قانون مباشر يمنع السائقين من القيام بذلك، يمكن اعتبارهم مصدر إلهاء، حيث يمكن يمكن أن يُنظر السائق إليه على أنه قيادة متهورة وقد يؤدي إلى غرامة وثلاث نقاط على رخصتها.

ومن جه أخرى يتم فرض غرامات على من يسير في الحارة والممر الأوسط من الطريق، حيث أن أي طريق سريع مكون من ثلاث حارات، يجب على السائقين البقاء في الحارة اليسرى ما لم يتخطوا الطريق، وقد يؤدي عدم الامتثال لهذه القاعدة إلى تعرض سائقي السيارات لغرامة وثلاث نقاط على رخصتهم للقيادة المتهورة.

وفي يوليو، تم الاستيلاء على سائق سيارة كان يسير في الممر الأوسط، بعد العثور عليه بدون رخصة قيادة مناسبة.

كما إن رش المياه على المارة في الشارع قد يكون مناسبًا لفصل الصيف، لذلك يتم تحذير السائقين من القيادة عبر البرك بالقرب من المشاة، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون خطأ حقيقيًا، إلا أن القانون يمكن أن ينظر إليه على أنه قيادة غير مبالية وغير مراعية.