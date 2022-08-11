وكالة الفضاء المصرية تُعلن تفاصيل برنامج تدريبي محدود للخريجين

تعلن وكالة الفضاء المصرية عن بداية العمل ببرنامج تدريبي محدود لتبني المتميزين من خريجي الجامعات المصرية، لافتة إلى أن مواعيد التقديم يبدا من اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 ولمدة أسبوع أو حتى استكمال العدد المطلوبة.

وأوضحت وكالة الفضاء المصرية في بيان لها، أن البرنامج التدريبي بوكالة الفضاء المصرية يهدف إلى استضافة خريجي الجامعات المصرية من خريجي العام الحالي والعام السابق، وذلك لصقل مهاراتهم العملية وإعدادهم ككوادر متميزة لسوق العمل واستكمالاً لدور الوكالة في نشر تكنولوجيا تصميم وتشغيل الأقمار الصناعية.

التخصصات المطلوبة بوكالة الفضاء المصرية

وأشارت إلى أن التخصصات المطلوبة بوكالة الفضاء المصرية كالتالي:

- كليات الهندسة تخصص «اتصالات، ميكاترونيكس، نظم حاسبات، كهرباء قوى، طيران».

- كليات العلوم تخصص «فضاء، فيزياء، أرصاد».

- كليات الذكاء الصناعي.

الأعمال الفنية بالبرنامج التدريبي بوكالة الفضاء المصرية

ولفتت إلى تدريب المهندس الملتحق بالبرنامج على أساسيات العمل بالوكالة من خلال تكليفه بأعمال فنية مختلفة تتسع تشمل الآتي:

- أنشطة مشروع قمر: تدريب الجامعات المصرية وذلك في التدريب الصيفي الميداني بواقع 3 أيام أسبوعياً ثم تكملة العمل مع المجموعات الطلابية لمشاريع التخرج في زيارات ميدانية للجامعات بعد انتهاء التدريب وأثناء العمل الاعتيادي لمشروع قمر تدريب الجامعات مع طلاب المشاريع للبرنامج ذو الستة أشهر.

- يتم الدفع بالمتدرب ضمن أياً من المجموعات الفنية العاملة حسب التخصص الفني، وحاجة المجموعة الفنية للأيدي العاملة حيث يتم التنسيق المسبق مع رئيس المجموعة لذلك الغرض، وإسناد بعض المهام الفنية المنوط بالمجموعة أداءها.

- يتم تقييم فني علي أداء المتدرب نهاية فترة التدريب.

- منح المتدرب شهادة معتمدة من الوكالة بإتمامه التدريب بها شريطة الانتظام طوال فترة التدريب وإنجاز ما يطلب منه من مهام.