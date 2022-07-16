«زووم إفريقيا» داخل وكالة الفضاء المصرية الليلة.. صور

تقدم الإعلامية سالي عاطف، حلقة جديدة من برنامج «زووم إفريقيا» على قناة CBC، تتضمن لقاءات وتقارير من قلب القارة الإفريقية، وذلك مساء اليوم السبت في التاسعة مساء.

وتجري سالي عاطف، لقاءً مع سارة الرياني، مؤسسة مبادرة أنيماليا للأطفال؛ للحديث عن الحيوانات البرية؛ وأبرزها في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المحميات الطبيعية وأهميتها داخل إفريقيا.

كما تجري لقاءً مع مالي فوفانا، المدير الإقليمي في إفريقيا لمعهد جلوبال جرين، ومحمود عيسى، المدير التنفيذي لإحدى الشركات؛ للحديث عن الاقتصاد وفرص الاستثمار في القارة الإفريقية.

الغناء في نيجيريا

وعن الطرب والغناء داخل إفريقيا، تجري سالي عاطف لقاء مع المطرب النيجيري الحاج حبيب ساني، للحديث عن الموسيقى النيجيرية والطرب الإفريقي الجميل.

ويقدم البرنامج تقريرًا مفصلًا عن وكالة الفضاء المصرية خلال جولته داخل الوكالة، وتسليط الضوء على دورها في مجال الفضاء واستفادة مصر من هذه التجربة، بالإضافة إلى إجراء حوار مع الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، يتحدث فيه عن دور الوكالة والتعاون المصري الإفريقي في مجال الفضاء.

مواعيد برنامج زووم إفريقيا

«زووم إفريقيا» يذاع يوم السبت من كل أسبوع في التاسعة مساء.