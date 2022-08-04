لخريجى الثانوية العامة.. تعرف على الجامعات الجديدة في العام الدراسي 2023

شهدت محركات البحث الساعات الماضية، تساؤلات كثيرة من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن الجامعات الجديدة في العام الدراسي 2023، لتؤكد وزارة التعليم العالى أن العام الدراسي الجديد 2022-2023 سيشهد إضافة 7 جامعات تكنولوجية و12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية للتنسيق لأول مرة.

وعن الجامعات الجديدة في العام الدراسى 2022/2023، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، في بيان صادر عن التعليم العالي أن منظومة التعليم العالي ستشهد خلال العام الدراسي الجديد، الجامعات التالية:

الجامعات التكنولوجية الجديدة 2022 - 2023

-جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية.

- جامعة مصر الدولية التكنولوجية.

- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

- جامعة برج العرب التكنولوجية.

- جامعة طيبة التكنولوجية.

- جامعة سمنود التكنولوجية.

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

الجامعات الأهلية الجديدة 2022 - 2023

أوضحت التعليم العالي أنه بالإضافة إلى البرامج العلمية الجديدة التي تم استحداثها بكل من الجامعات الحكومية وكذلك الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية، هناك 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية وهم كالتالي:

- جامعة أسيوط الأهلية.

-جامعة المنصورة الأهلية.

- جامعة المنيا الأهلية.

- جامعة المنوفية الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

- جامعة حلوان الأهلية.

-جامعة الزقازيق الأهلية.

- جامعة بنها الأهلية.

- جامعة قنا الأهلية.

- جامعة الإسكندرية الأهلية.

- جامعة بني سويف الأهلية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

زيادة التحاق خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة

ولفتت التعليم العالي، أنه تم مناقشة آليات زيادة التحاق خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالتخصصات العلمية التي تحتاجها مؤسسات الدولة خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل تأهيل الطلاب لإيجاد فرص عمل في تخصصاتهم عقب تخرجهم من الجامعات، ومن أجل تشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات التي تُلبي احتياجات سوق العمل المُستقبلي محليًا وإقليميًا ودوليًا، موضحة أنه تم مناقشة فرص التعليم العالي المُتاحة هذا العام لخريجي شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة.