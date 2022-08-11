تطورات الحالة الصحية لـ لمياء فهمي بعد دخولها المستشفى

تعرضت الإعلامية لمياء فهمي لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى نقلها للمستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بها من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية.

تفاصيل الحالة الصحية لـ لمياء فهمي

وقال مصدر مقرب من الإعلامية لمياء فهمي لـ«الوطن»، إنها أصُيبت بالتهاب رئوي، مما أدى إلى نقلها للمستشفى، ومن المقرر أن تجري الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة، حتى تخرج من المستشفى وتعود لمزاولة المهنة من جديد.

معلومات عن الإعلامية لمياء فهمي

لمياء فهمي هي ابنة المخرج الراحل فهمي عبدالحميد وشقيقة المخرج التليفزيوني وائل فهمي عبدالحميد، قدمت مجموعة من البرامج منها «بيت المال» كما تقدم برنامج «الدنيا بخير» هو برنامج ذات طابع ديني واجتماعي، ويعرض على شبكة قنوات تليفزيون الحياة.

إصابة لمياء فهمي بفيروس كورونا

وأعلنت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، إصابتها بفيروس كورونا في شهر يناير العام الماضي، وقد خرجت وقتها لتطمئن جمهورها على حالتها الصحية قائلة، «أنا في نعمة فوق ما تتخيلي، وأشعر بكرم كبير من ربنا، وكنت تعبانة جدا، ومعترفة إني أهملت وقولت مش هيحصل حاجة، ولحد آخر لحظة كنت حاسة إني عندي برد».

وأضافت «مكنتش قادرة أصدق أنه هيجيلي كورونا، ولما ظهرت نتيجة المسحة اتفاجئت، ومريت بفترة صعبة جدا، وعديت كل اللي في البيت، خلوا بالكم من نفسكم، ومحدش يقلع الماسك خالص، والحاجات البسيطة اللي استهونا بيها هي دي اللي بتنجيكم.. بلاش بوس وأحضان.. أنا صليت ركعتين أول ما عرفت بإصابتي وكنت مخضوضة على أولادي واللي ممكن يكونوا اتصابوا بالفيروس مني.. خلوا بالكم من نفسكم كلكم».