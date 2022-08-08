فريد الديب يكشف سر تأخر تقدمه بالطعن على إعدام قاتل نيرة أشرف: خوفا من الاقتباس

كشف المحامي فريد الديب عن سبب تأخر تقدمه بالطعن على حكم إعدام محمد عادل، قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، بعدما قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدامه شنقًا عقب إحالة أوراقه لفضيلة مفتي الجمهورية الذي كان رأيه موجبًا للقصاص شرعًا من القاتل.

سبب التأخير «حتى لا تُعرف أسباب الطعن أو يتم الاقتباس منه»

وأوضح «الديب»، في بيان صادر عن مكتبه، أنه سيتم إيداع أسباب الطعن خلال الأسبوع الحالي، وتحديدًا في آخر يوم محدد من قبَل المحكمة للطعن على حكم الإعدام، أما عن السبب فقال: «حتى لا تُعرف أسباب الطعن أو يتم الاقتباس منه».

وأكّد فريد الديب، خلال بيان أصدره مكتبه، استمراره في الدفاع عن المتهم محمد عادل، قاتل زميلته الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة في عز النهار، يوم الاثنين الموافق 20 يونيو.

كما أكد البيان أنَّ فريد الديب ما زال مستمرًا في دفاعه عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف، مضيفًا أنَّه من المقرر إيداع أسباب الطعن خلال هذا الأسبوع، وتحديدًا في آخر يوم محدد من قبَل المحكمة للطعن على حكم الإعدام.

الحكم بإعدام المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف

وجاء بيان مكتب المحامي فريد الديب عقب 33 يومًا من صدور الحكم بإعدام المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف، في انتظار تقديم محامي الدفاع طعنًا على الحكم في الآونة الأخيرة لتبحث محكمة النقض إمكانية إعادة النظر في الحكم من عدمها.