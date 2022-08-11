مدبولي يشهد التوقيع المبدئي على اتفاق لإنشاء وتشغيل محطة حاويات «السخنة»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، قبل قليل، عقب اجتماع مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، التوقيع المبدئي لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف «هاتشسون»، COSCO - CMA شركة تحت التأسيس.

وقع على التعاقد المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكليمنس شينج، العضو المنتدب لموانئ هاتشسون أوروبا، ولوران مارتنز، نائب رئيس CMA، وفان جو العضو المنتدب لـ كوسكو.

مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

كما شهد رئيس الوزراء، ووزير النقل، التوقيع المبدئي على مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف هتون MSC «شركة تحت التأسيس».

وقع التعاقد اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وكليمنس شينج، العضو المنتدب لموانئ هاتنسون أوروبا، وجوزيه بو ملهب، مدیر تطوير الأعمال بـTIL الشركة التابعة لـMSC.