«شركات السياحة»: أسعار برامج عمرة المولد النبوي تبدأ من 23 ألف جنيه ولمدة 15 يوما

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أسعار برامج العمرة خلال الموسم الجديد لن تشهد أية زيادات عن العام الماضي، رغم الزيادات التي تطرأ حاليا على أسعار صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه حال زيادة أعداد تأشيرات العمرة خلال الموسم الجديد بنسبة كبيرة عما كانت عليه خلال الموسم الماضي والذي بلغت خلاله نحو 60 ألف تأشيرة، فإن أسعار برامج العمرة ببعض الفترات تنخفض عن العام الماضي خاصة في عمرة شهر رجب.

توثيق عقود وكالة العمرة

وأوضح أن شركات السياحة وفور اعتماد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للضوابط المنظمة لموسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444 هجريا خلال الأيام المقبلة ستبدأ في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة، تمهيدا لبدء رحلات العمرة خلال أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن شركات السياحة تبدأ هذا العام وللمرة الأولى منذ أكثر من 6 سنوات في تنظيم برنامج عمرة المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى توقعاته بأن يكون إقبال المواطنين المصريين على السفر خلال عمرة المولد النبوى أكتوبر المقبل معقولا.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج عمرة المولد النبوي بالنسبة للبرنامج الاقتصادي الذي تبلغ مدته 15 يوما، تتراوح ما بين 23 إلى 27 ألف جنيه، لافتا إلى أن أسعار البرامج تبدو منطقية في ظل الارتفاعات السنوية لكافة خدمات الحج من طيران وأسعار فنادق وتنقلات داخلية بالمملكة العربية السعودية.

وطالب الغمري وزارة السياحة والآثار بالعمل مع الجهات المسؤولة لمنع قيام السماسرة والوسطاء بتنظيم برامج العمرة بالمخالفة للقانون، موضحا أنه وفقا للقانون فإن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة للمصريين.