وزير النقل: مصر تمتلك الحصة الأكبر في إدارة شركات الحاويات

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن شركات تداول الحاويات الوطنية جرى طرحها بحصص للمستثمرين، من بينها، الإسكندرية، دمياط وبورسعيد ، وجميعها شركات مصرية وطنية خالصة.

وأضاف «الوزير»، خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع عدد من البروتوكولات، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه وبالرغم من مشاركة عدد من الشركاء والأشقاء العرب في أسهم شركات الحاويات، مازالت لمصر الحصة الأكبر بمجلس إدارة واحد يدير مثل تلك المحطات، «ده نوع من أنواع الاستثمار».

الوزير: أي تحالف عالمي هيزودلي التداول في مصر أهلا وسهلا بيه

وتابع وير النقل: «أي تحالف عالمي هيزودلي التداول في مصر فأهلا وسهلا بيه، وده نوع من الاستثمار والشراكات، وكل دول العالم بتعمل كده، وهاديسون بتدير محطات في 33 دولة، وده بيصب في مصلحة الاستثمار، وأهلا وسهلا بأي مستثمر».