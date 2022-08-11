محافظ البحيرة: تخفيض نسب إنارة الشوارع وقطعها في الميادين العامة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وطالب محافظ البحيرة بالتنسيق بين شركة الكهرباء وأجهزة المحافظة؛ لوضع خطة يتم تنفيذها وبشكل فوري؛ لترشيد استخدام الكهرباء لتشمل جميع المباني الحكومية.

ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية

كما وجه بترشيد استهلاك الكهرباء في كل المباني الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عنها فور انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ويستنثى من ذلك القرار الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التي يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات «الخوادم» مع عدم تشغيل الإنارة أو التكييفات في الغرف غير المستغلة، وإيقاف الإنارة الخارجية لكل المباني الحكومية.

وطالب بوقف الإنارة في الميادين العامة، وتخفيض نسب إنارة الشوارع، ووجه بتنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، مطالبًا بسرعة البدء في إنشاء حديقة مركزية كبيرة بعاصمة المحافظة.