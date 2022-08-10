«الجيزة» تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والمدارس والمساجد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لمجلس المحافظين اليوم، والمتعلقة بأهمية تنفيذ الإجراءات السريعة التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء في ضوء توجهات الدولة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن المصري مع تخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة.

تحقيق فائض من الغاز الطبيعي لتصديره

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذي عقده اليوم، والذي شدد خلاله على كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف المصالح والهيئات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في ضوء خطة الدولة بهدف توفير الغاز الطبيعي، وتحقيق فائض إضافي بمتوسط يصل إلى 15% من حجم الغاز الطبيعي لتصديره للخارج، وزيادة العائد من النقد الأجنبي وتوفير المزيد من العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

تنفيذ إجراءات ترشيد الاستهلاك

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والمدارس والمساجد ومراكز الشباب وكذا الشوارع والميادين وذلك لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير الكهرباء.

وأكد أن ذلك الملف يعد مهمًا وحيويًا ويقع على رأس أولويات الحكومة من أجل توفير النقد الأجنبي في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات البترولية جراء الأزمة الروسية الاوكرانية الراهنة، مؤكدا أهمية المتابعة والتأكد من عدم إنارة أعمدة الكهرباء نهاراً وكذا فصل الإنارة الخارجية بجميع المصالح الحكومية ليلاً، فضلاً عن المراجعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بكافة أرجاء المدن والقرى.

ولفت إلى أنه سيتم توزيع ونشر كتاب دورى على جميع المصالح والمديريات والهيئات الحكومية للالتزام بترشيد الإنارة بواجهات ومداخل المبانى الحكومية العامة ، مع تخفيضها داخل المنشآت، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائي بشكل كامل عقب انتهاء العمل فيها وذلك باستثناء المواقع الخدمية الحيوية مثل المستشفيات والوحدات الصحية ومحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات، موجهًا بضرورة ترشيد الإستهلاك للمكيفات وعدم تخفيضها عن 25 درجة، وكذا أجهزة التبريد والسخانات بهذه المنشآت، وهو الذي يتوازى مع تجنب استهلاك الكهرباء فى أى أماكن غير مستغلة.

وكلف المحافظ الجهات المعنية بمراجعة مستوى الإنارة فى الشوارع الرئيسية، والعمل على خفضها بما يتناسب مع خطة ترشيد الكهرباء بالتنسيق مع إدارة المرور لعدم التأثير علي حركة سير المركبات مع إنارة الشوارع الداخلية فى المناطق السكنية لتسهيل حركة المواطنين والحد من نسب الجريمة.

وشدد محافظ الجيزة على التنسيق مع القائمين على إدارة المولات التجارية بحيث تكون تشغيل أجهزة التكييف في المولات الكبرى والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي، على درجة حرارة 25 فأكثر لتحقيق ترشيد في الاستخدام.

حضر اللقاء ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وممثلي مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة للمرور والحماية المدنية ومسؤولي شركة الكهرباء ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات.