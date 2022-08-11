الحكومة اللبنانية: العراق يوافق على تمديد تزويد مؤسسة الكهرباء بالوقود

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني «نجيب ميقاتي»، أن الحكومة العراقية وافقت على تمديد تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالوقود لمدة عام آخر، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

العراق يزود لبنان بالوقود

كانت الحكومة العراقية قدمت دعم إلى لبنان من النفط العام وصل إلى مليون طن سنوياً، في محاولة للتخفيف من أزمة انقطاع الكهريباء المستمرة في لبنان، وتحديدا بعد انفجار مرفأ لبنان في أغسطس 2020.

وذكرت الحكومة اللبنانية في بيان سابق لها أن هذه الكمية تؤمن ما يقرب من ربع الوقود الذي تحتاجه مؤسسة كهرباء لبنان على مدار العام.

انفجار مرفأ بيروت

وتشهد لبنان ظروف اقتصادية سيئة وصعبة، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي هدم البنيتة التحتية اللبنانية ووصل إلى مرافق الخدمات الأساسية، والذي تزامن معه انتشار جائحة كورونا.

وتراجع الاحتياطي النقدي إلى أدنى مستوياته مما جعل البلاد تجمد فلوس المودعين، الأمر الذي جعل أحد المواطنيين يقوم باحتجاز رهائن في أحد البنوك، مطالبا بصرف فلوسه المجمدة حتى يتمكن من دفع تكاليف مستشفى والده المريض.