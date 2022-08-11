عاجل.. محتجز الرهائن في البنك اللبناني يسلم نفسه للشرطة

سلّم محتجز الرهائن في بنك فيدرال بمنطقة الحمرا وسط بيروت، نفسه إلى الشرطة اللبنانية، بعد الاتفاق على منحه جزءًا من وديعته، بحسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل.

احتجاز رهائن في بنك لبناني

وكان أحد الأشخاص اتجه، صباح اليوم، إلى أحد البنوك وسط لبنان، وهو يحمل سلاحا واحتجز المتواجدين في البنك، مهددًا إياهم بإطلاق رصاص حي في الهواء، وطالب بالحصول على فلوسه المجمده والبالغة 209 آلاف دولار أمريكي، حتى يتمكن من سداد فاتورة مستشفى والده.

الشرطة تطوق المكان

وطوقت قوات الشرطة اللبنانية المنطقة المحيطة بالبنك، وطالب المحتجز من المسؤولين عن البنك بتسليم وديعته المجمدة إلى أخيه من أجل سداد فاتورة والده الطبية على أن يقوم بتسليم نفسه في الحال.