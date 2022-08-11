عاجل.. محتجز الرهائن في لبنان يفرج عن عدد من الأشخاص

نقل موقع قناة "العربية"، في نبأ عاجل منذ قليل، عن وسائل إعلام لبنانية، أن محتجز الرهائن سيخرج بعد الاتفاق على تسليمه جزءًا من وديعته.

وأضاف مراسل "العربية"، أن عددًا من الرهائن المحتجزين داخل البنك وسط بيروت خرجوا.

احتجاز رهائن داخل بنك

كان أحد الأشخاص قد اقتحم أحد البنوك في منطقة الحمراء بوسط لبنان، وهو يحمل السلاح، واحتجز رهائن داخل البنك، مطالبًا بالحصول على أمواله المجمدة، والتي بلغت 209 آلاف دولار أمريكي.

دفع فاتورة مشفى والده

وطالب المسلح المسؤولين في البنك بتسليم نقوده إلى أخيه حتى يتمكن من دفع فاتورة المشفى الخاص بوالده، وأنه سيقوم بتسليم نفسه بمجرد أن يأخد شقيقه النقود، ولم يتم الكشف عن عدد الرهائن داخل البنك الواقع في منطقة الحمرا في بيروت.