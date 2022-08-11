كل ما تريد معرفته عن مهرجان سور الأزبكية للكتاب.. الأسعار تبدأ من 2 جنيه

يعتبر سور الأزبكية بموقعه المتميز بقلب القاهرة، أحد المعالم التاريخية المميزة للعاصمة، ويمثل بمكتباته المتنوعة وكتبه رافدا مهما وعريقا للثقافة والمعرفة على مدار عشرات السنين لكثير من المبدعين والقراء، الذين يبحثون عن الكتب النادرة والمتخصصة وبأسعار مخفضة، وفي هذه الأيام ينظم أصحاب المكتبات مهرجان سور الأزبكية للسنة الخامسة والذي بدأ أمس ويستمر لمدة 15 يوما، ليقدم لجمهوره تخفيضات ضخمة على جميع الكتب.

يشارك في المهرجان 133 مكتبة، تقدم عروضها من مختلف أنواع الكتب والمجلدات والقصص والروايات المستعملة والجديدة، في مختلف كنوز المعرفة فضلا عن الكتب المدرسية، كما يستمر مهرجان التخفيضات على مدار أيام المهرجان، حيث تبدأ أسعار من 2 جنيه، فضلا عن فئات 5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيها، ومن بينها روايات كبار الكتاب مثل نجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس وتوفيق الحكيم.

تفاصيل مهرجان سور الأزبكية للكتاب

قال مصطفى هاشم، صاحب مكتبة منذ الستينات، وأحد القائمين على تنظيم مهرجان سور الأزبكية، إن مهنة بيع الكتب في سور الأزبكية وراثة في أسرته، موضحا أن مكتبته يعود تاريخها إلى 1963 .

أضاف «هاشم»، لـ«الوطن»: المهرجان يستهدف تحقيق هدف الاستفادة من القراءة خلال الإجازة الصيفية للطلاب والشباب، فضلا عن هدفه بتنظيم حركة البيع، ويمكن للزائرين العثور على الكتب المفضلة وبأسعار متميزة.

تابع «هاشم»، «الكتب التي يتم بيعها، مع إنها مستمعلة إلا أنها بحالة جيدة، وحتى التى يحدث بها بعض التلف يجري ترميمها لتقديمها في أفضل شكل»، مشيرا إلى أنه خلال المهرجان يقوم أصحاب المكتبات بعرض أكبر كميات مخزنة لديهم في المخازن والمعدة للعرض.

تقديم كتب القانون الجنبي بأسعار متميزة

تابع، نقدم الكتب المتخصصة للقانونين مثل الكتب القانونية والأجنبية وبأسعار متميزة خلال أيام المهرجان، وعن الجمهور الذي يفضل زيارة الحدث، «الشباب والأطفال مع ذويهم من أكثر الفئات التي تزور المهرجان، وكذلك أولياء الأمور يحرصون على شراء الكتب المدرسية التي تقدم بربع سعرها»، منوها إلى أنه جرى توسيع الممرات وعمل مظلات للوقاية من الشمس تيسيرا على زوار المعرض.

فيما قال محمود خليفة، صاحب مكتبة منذ 7 سنوات في سور الأوبكية، «بشارك في مهرجان سور الأزبكية، وببيع الكتب المدرسية والخارجية لجميع المراحل التعليمية في كل المواد»، مشيرا إلى أن المهرجان يعمل على تنشيط حركة البيع، ويتم خلاله عمل تخفيضات تفوق مختلف الأوقات.

تابع: «نبيع الكتب التعليمية المستعملة بسعر لا يتجاوز 20 جنيها للكتاب»، مشيدا بالإقبال على المهرجان ومنذ الساعات الأولى لانطلاقه، موضحا أن المهرجان يستمر يوميا من 10صباحا لـ10 مساء كل أيام الأسبوع.