نحو 40 ألف كتاب.. ضبط صاحب مكتبة يروج «كتب تعليمية» دون تفويض بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إلقاء رجال مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، القبض على صاحب مكتبة في الجيزة بسبب بيعه وتوزيعه الكتب التعليمية دون الحصول على تفويض.

بداية الواقعة.. معلومات وتحريات بشأن صاحب المكتبة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن قيام مالك مكتبة كائنة في دائرة قسم شرطة الأهرام في محافظة الجيزة، ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية دون تفويض.

استهداف المكتبة والقبض على صاحبها

وعقب تقنين الاجراءات، تم استهداف المكتبة المشار إليها من جانب الأجهزة الأمنية في الجيزة، تم ضبط المذكور وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط عدد 35950 كتاب تعليمي لسنوات ومواد دراسية مختلفة تتعلق بالتعليم قبل الجامعى خاصة بوزارة التربية والتعليم، وذلك دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

اعتراف صاحب المكتبة بالواقعة

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك المكتبة وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.