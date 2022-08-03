أسعار الكتب الخارجية 2022/2023 في المكتبات قبل العام الدراسي الجديد

بدأت شريحة كبيرة من أولياء الأمور، حجز سناتر الدروس الخصوصية والمراجعات للعام الدراسي الجديد، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2022/2023، حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق، كما بدأت رحلة البحث عن الكتاب الخارجية المتنوع والمختلفة لجميع المراحل الدراسية بجميع المكتبات في القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة.

ورصدت «الوطن» أسعار الكتب الخارجية 2022/2023 لعدد من المراحل الدراسية المختلفة في عدد من المكتبات، ضمن الخدمات المتعددة التي تقدّمها للقراء على مدار الساعة، كما يلي:

أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية 2022-2023

تراوحت أسعار الكتب الخارجية بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية، من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس، بين 65 حتى 77 جنيها للكتاب الواحد، عدا كتب الصف الخامس الابتدائي، والتي ما زالت في مرحلة الطباعة.

أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية

وبالنسبة لأسعار الكتب الخاصة بالمراحلة الإعدادية من الصف الأول حتى الثالث، تتراوح بين 60 حتى 80 جنيها، خاصة كتابي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، إذ إنّهما الأعلى سعرا.

أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الثانوية

وفيما يتعلق بأسعار الكتب الخارجية المختلفة للمرحلة الثانوية، من الصف الأول حتى الثالث الثانوي، تبدأ من 65 حتى 110 جنيهات، حسب نوع الكتاب، ويعد كتاب اللغة العربية الأعلى سعرا حتى الآن.