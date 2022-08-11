أخطاء شائعة عند تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2022.. تجنبها

انطلقت المرحلة الأولى من التنسيق للالتحاق بالجامعات اليوم الخميس الموافق 11 من أغسطس، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي.

وهناك بعض الأخطاء التي يقع فيها الطلاب عند تسجيل الرغبات ويمكن أن تعوق عملية تنسيق المرحلة الأولى وعلى الطلاب تجنبها عند بدء تلك العملية.

وتستعرض «الوطن»، بعض الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الطالب أثناء عملية التسجيل عبر موقع تنسيق الرغبات وذلك وفقًا لما حدده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أخطاء شائعة عند تسجيل رغبات التنسيق

- عدم المحافظة على الرقم السري والرقم القومي والإفصاح عنه للآخرين، حتى لا يدخل أحد ويعدلها ويغير فيها دون معرفتك.

- عدم استيفاء الرغبات المحددة على الموقع الإلكتروني، حيث يتم إتمام عملية التسجيل ورغبات الطالب بعد استيفاء كل الرغبات على موقع التنسيق.

- اللجوء إلى كليات خارج النطاق الجغرافي للطالب مع وجود كليات متاحة أمامه في نفس النطاق الجغرافي.

- اعتماد الطالب على الكليات في النطاق الجغرافي له فقط، إذ يجب على الطالب أن يقوم بكتابة الكلية التي يرغب فيها في جميع الجامعات ثم يقدم طلب التحويل لتقليل الاغتراب فيما بعد.

- اختيار كلية لا تتناسب مع قدراتك، ولم يجرِ الطالب اختبار القدرات الخاص بها.

- عدم حفظ التعديل النهائي للرغبات قبل غلق باب تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.

- التسجيل عن طريق المكتبات أو الأماكن التي لا تثق بها وتعرفها جيدا.

معرفة النتيجة بعد الانتهاء من التسجيل في التنسيق

ويمكن للطالب بعد الانتهاء من عملية التسجيل معرفة نتيجة الترشح من خلال الدخول على موقع التنسيق، وإدخال رقم الجلوس لتظهر «الكلية أو المعهد» الذي رشح له الطالب، ويمكن طباعة استمارة الترشيح من الموقع واستخدامها عند التقديم للكلية التي تريد الالتحاق بها.