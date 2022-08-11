إقبال على مكتب تنسيق المرحلة الأولى 2022 بجامعة المنصورة: الدخول بأولوية الحضور

شهدت أول ساعات أولى فتح باب تنسيق المرحلة الأولى 2022، للقبول بالجامعات، إقبالا كبيرا من خريجي الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم، في جامعة المنصورة، وسط تعاون ملحوظ من العاملين داخل المكاتب، لما لديهم من خبرة كبيرة في إدخال الرغبات وتنظيمها على حسب مجموع الطالب، والاسترشاد بتنسيق السنوات السابقة.

استقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2022

أعد مكتب تنسيق الجامعات 2022‏، في جامعة المنصورة خيمة خارج المكتب الرئيسي بالمدينة الجامعية في شارع جيهان، مخصصة لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى تنظيم دخولهم إلى بأولوية الحضور، نظرا لأن المكتب المجهز لا يستوعب كل الحضور.

واستعدت الجامعة، لفتح مكتب تنسيق المرحلة الأولى 2022‏ للطلاب،‏ بداية من اليوم الخميس، ولمدة 5 أيام، ‏بناء على تعليمات الدكتور محمود المليجي القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، وتوجيهات الدكتور محمد ‏عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور وليد الطنطاوي مدير مكتب تنسيق جامعة المنصورة.

5 معامل حاسب آلي بمكتب تنسيق المنصورة

قال الدكتورة وليد الطنطاوي مدير مكتب تنسيق جامعة المنصورة لـ«الوطن»، إن الإقبال اليوم من طلاب المرحلة الأولى، لتسجيل رغباتهم في مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة، كان كبيرا، لافتا إلى تجهيز 5 معامل للحاسب الآلي لاستقبال الطلاب، وهي: 3 معامل بكلية التربية، ومعمل في كلية الصيدلة، بالإضافة إلى مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الإلكترونية بالمدينة الجامعية بشارع جيهان، التي تستوعب 150 جهاز كمبيوتر.

وأضاف الطنطاوي، أن تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى لخريجي الثانوية العامة، يستمر حتى الإثنين 15-8-2022 على ‏موقع التنسيق الإلكتروني: ‏‎ https://tansik.digital.gov.eg/application‏/‏

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت الحد الأدنى لدرجات تنسيق المرحلة ‏الأولى، التي يبلغ عدد الطلاب بها 117 ألفا و 758 طالبا وطالبة، بحيث تكون:‏

- الشعبة العلمية: 356‏‎ ‎درجة فأكثر، أي بنسبة 89.02% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 22475 طالب وطالبة.

- الشعبة الهندسية:‎341 ‎‏ درجة فأكثر، أي بنسبة 83.17% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 15220 طالبا وطالبة.‏

- الشعبة الأدبية ‏‎264.5‎‏ ‏‎ ‎درجة فأكثر، أي بنسبة 64.51% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب بها 80063 طالبا ‏وطالبة.‏