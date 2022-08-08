س وج.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الثانوية العامة

يهتم الطلاب الناجحون في الثانوية العامة حاليا بالبحث والاستفسار عن كل ما يتعلق بقواعد التنسيق والقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بالعام الجامعي 2022-2023.

ونشرت وزارة التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 20 سؤالا وجوابا، عن كل ما يريد الطلاب معرفته عن تنسيق الكليات والمعاهد، وأيضا نظام القبول والقواعد التي على الطالب اتباعها أثناء القيام بعملية التنسيق، أو في حالة رغبته في تغيير ترتيب الرغبات، وأسباب تمسك الوزارة بالتزام الطالب بالحيز الجغرافي منطقته السكنية أثناء وضع الرغبات، كل هذا وأكثر توضحه الوزارة خلال الأجوبة التالية:-

س1: هل يوجد تغيير في نظام التنسيق الإلكتروني بالنسبة للجامعات الحكومية والمعاهد؟

- لا يوجد أي تغيير في نظام التنسيق بالنسبة للجامعات الحكومية والمعاهد، حيث إنه إلكتروني بالكامل.

س2: ما هي القواعد الواجب مراعاتها بالنسبة التنسيق الإلكتروني؟

- التأني عند كتابة الرغبات، والحرص على كتابة كل فروع الكليات التي يرغب فيها الطالب.

- الحفاظ على الرقم السري الخاص بالتسجيل.

- الحذر من الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية بالوزارة التالية:-

- رابط موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- رابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الفيس بوك.

- حساب وزارة التعليم العالي على موقع (الإنستجرام).

-حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر).

س3: ما هي طرق التقديم للجامعات الحكومية أو المعاهد ؟

- التقديم يتم من خلال، «التنسيق الإلكتروني» على الرابط المخصص لذلك هنا.

س4: ما هي طرق الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟

- الكمبيوتر الشخصي للطالب.

- أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المختلفة.

س5: كيف يمكن الدخول على موقع التنسيق ؟

- عن طريق إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

س6: ما هي مراحل التنسيق للقبول بالجامعات اوالمعاهد ؟

- التنسيق يتم من خلال 3 مراحل، وحسب مجموع الطلاب.

س7: عدد الرغبات المتاحة أمام الطالب بالنسبة لعملية التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني؟

- 75 رغبة.

س8: ما هي قواعد ترتيب الرغبات؟

- يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

1. إما بقطاعات التخصص لشعبة الطالب أو بالجامعات، أو وفقًا لرغبة الطالب، وطبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي.

2. اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، على أن يتم بعد ذلك اختيار النطاق الجغرافي التالي له.

س9: هل يحق للطالب طباعة رغباته بعد التسجيل؟

- يمكن للطالب طباعة الرغبات، للحصول على إيصال ومؤرخ بتاريخ وساعة التقديم.

س10: هل يحق للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل؟

- نعم، يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات.

س11: كيف يتعرف الطالب على الكلية التي سيتم ترشيحه لها؟

- من خلال الموقع؛ بعد إعلان نتيجة التنسيق.

س12: هل يمكن أن تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات طبقاً للشُعبة؟

• نعم، تختلف الحدود للقبول بالكليات أو المعاهد طبقاً للشعبة العلمية والأدبية.

س13: ما هي قواعد التوزيع الجغرافي بالتنسيق؟

• يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات:-

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية.

مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ).

مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات، يُسمح للطالب باختيار أي منها.

س14: هل يحق للطالب تغيير محل إقامته من أجل تغيير التوزيع الجغرافي؟

- لا يحق للطالب ذلك، نظرا لأن التوزيع الجغرافي، وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها على شهادة الثانوية العامة.

س15: كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها؟

- بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

س16: هل يحق للطالب إعادة ترشيحه ثانيا بعد إعلان نتيجة التنسيق؟

- لا يحق له ذلك.

س17: متى يتم فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب أمام الطلاب؟

- بمجرد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، والبالغة 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية.

س18: ما القبول الإقليمي، وما هي الكليات التي تخضع له؟

- القبول الإقليمي هو تحديد القبول في بعض الكليات والمعاهد، فى المنطقة التعليمية التي تقع بالنطاق الجغرافي للطالب.

س19:ما موقف الكليات التى تخضع للقبول الإقليمى بالنسبة للتحويلات؟

- يتم التحويل إليها وفقًا للحد الأدنى

س20: هل يحق للطلاب دخول التنسيق هذا العام، في حالة عدم دخوله للتنسيق العام الماضي؟

- لا يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام.