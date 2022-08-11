تفاصيل تنسيق الجامعات 2022 وبدء تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى

بدأ تنسيق الجامعات 2022 من أتسجيل الرغبات في المرحلة الأولى، اليوم ولمدة خمسة أيام، علي موقع التنسيق الإلكتروني، من خلال معامل الحاسب الآلي باستقبال طلاب الثانوية العامة 2022، منذ صباح اليوم الخميس، لتسجيل رغباتهم، وفقاً للحد الأدنى 365 درجة فأكثر للشعبة العلمية أي بنسبة 89.02% فأكثر، 341 درجة فأكثر للشعبة الهندسية أي بنسبة 83.17% فأكثر، و264.5 درجة فأكثر للشعبة الإدبية أي بنسبة 64.51%.

تنسيق الجامعات 2022.. تسجيل الرغبات لـ7 آلاف طالب

وقالت وزارة التعليم العالي: «بلغ عدد الطلاب المُتقدمين في تنسيق الجامعات 2022 وقاموا بإجراء تسجيل الرغبات حتة الآن 7 آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2022/2023، ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية».

وطالبت وزارة التعليم العالي، طلاب الثانوية العامة 2022، بسرعة تسجيل الرغبات قبل غلق الموقع في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس الجاري، مشددة علي كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مشيرة إلى أنه يستطيع الطلاب تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الإثنين 15 أغسطس.

تسجيل رغبات المرحلة الأولى خطوة بخطوة

ووجهت وزارة التعليم العالي إرشادات عامة للطالب علي استخدام موقع تنسيق الجامعات 2022 من أجل تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى وهي كالتالي:-

- إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري المكتوب على استمارة النجاح التي تسلمتها من المدرسة.

- التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي تتبعه.

- بعد ذلك يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها.

- تسجيل الرغبات باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذى تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافى، واجتياز اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التي تتطلب ذلك.

- تسجيل الرغبات بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذى سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل الكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيا ويمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها في ملف، وفي حالة وضعك لبريد إلكتروني خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك الكترونيا.

- طباعة استمارة الرغبات في حالة رغبتك في طباعة رغباتك اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق.