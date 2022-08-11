«حياة كريمة»: المرحلة الأولى بالجيزة تتضمن 1136 مشروعا

قال أحمد شعيب، منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة الجيزة، إن المبادرة تعد الأضخم في المشروعات التنموية والخدمية العامة، وفقًا لما أعلنته منظمة الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن المبادرة تخدم ما يقرب من 4 آلاف قرية بإجمالي 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بتكلفة تجاوزت 850 مليار جنيه مصري، وتتنوع المشروعات بين بنية تحتية وفوقية وتطوير شبكات قائمة وإنشاء شبكات جديدة.

محافظة الجيزة لها نصيب كبير في المرحلة الأولى

وأوضح «شعيب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن محافظة الجيزة لها نصيب كبير في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث شملت المرحلة مركزي الصف وأطفيح لتخدم مايقرب من 42 قرية، بإجمالي عدد سكان 2 مليون نسمة، وبتكلفة بلغت 10 مليارات جنيه، بالإضافة لتوابع القرى ومن خلال تنفيذ مشروعات في الصرف ومياه الشرب وخطوط الاتصالات والشبكات، بالإضافة لإنشاءات المدارس والوحدات الصحية ومراكز خدمة المواطنين ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية.

1136 مشروعا بتكلفة 10 مليارات جنيه

وأشار شعيب إلى أن عدد المشروعات التي تقدمها حياة كريمة في محافظة الجيزة 1136 مشروعًا بتكلفة 10 مليارات جنيه، موضحًا أن المرحلة الثانية ستبدأ العمل في 2023 في 3 مراكز جديدة هي القناطر والبدرشين والعياط لخدمة ما يقرب من 1.5 مليون مواطن وتنفيذ مشروعات جديدة تغطي احتياجات المواطن.

وأكد منسق حياة كريمة بمحافظ الجيزة، أن القيادة السياسية تولى المبادرة اهتماما نظرا لأهميتها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية، وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل، لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.