«حياة كريمة» تطلق 52 قافلة طبية بالمحافظات على مدار 10 أيام.. «فيديو»

كشفت الدكتورة وفاء الصادق مدير عام إدارة القوافل بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل إطلاق 52 قافلة طبية مجانية بكل المحافظات لمدة 10 أيام، معلنة عن خطة شهرية لكل محافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة.

وأضافت «الصادق»، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ القوافل تجوب كل المحافظات وتقدم خدمة متميزة للأهالي في المدن والقرى وأي مكان يحتاج إلى الخدمات الطبية.

وتابعت مدير عام إدارة القوافل بوزارة الصحة والسكان، أن العيادات المتخصصة تشمل كل التخصصات مثل الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة والأدوية بالمجان، وبالتالي فإن الإقبال شديد جدا على خدمات القوافل.

محافظات الجمهورية مشمولة برعاية طبية من حياة كريمة

وأردفت: «القوافل ستبدأ اليوم وستشمل مبادرة حياة كريمة كل المحافظات مثل الشرقية والبحر الأحمر وشلاتين وجنوب سيناء ودمياط والجيزة والوادي الجديد والغربية والفيوم وأسيوط والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا وغيرها من محافظات الجمهورية».

القوافل تستهدف المناطق الأكثر احتياجا

ولفتت الدكتورة وفاء الصادق مدير عام إدارة القوافل بوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الأولوية للأماكن الأكثر احتياجا، حيث يتم وضع خطة متكاملة ويكون هناك تعاون بين المحافظة والمديرية، بحيث يتم اختيار الأماكن العشوائية والمناطق المحرومة.

وأكدت، أن القوافل تضم تخصصات القلب والباطنة والأطفال والنساء والتوليد والجلدية والأنف والأذن والرمد وجراحة ومسالك بولية وعظام وتنظيم أسرة وعيادات أسنان، وإذا احتاج طالب الخدمة عملية جراحية يتم تحويله عن طريق لجنة التقارير الطبية لأقرب مستشفى.