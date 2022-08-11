محافظ المنيا يستعرض نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة».. مدارس وصرف صحي

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري الأسبوعي، لمتابعة مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري، من خلال توصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين، لضمان حياة كريمة للمواطن المصري.

حضر الاجتماع رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، ممثلي دار الهندسة، أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» والبرنامج الرئاسي، والمهندس أحمد عاطف المدير التنفيذي لجهاز التعمير، أعضاء مجلس الشيوخ، ممثلي الشركات والهيئات والمديريات الخدمية.

متابعة نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات

ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة في مختلف القطاعات الخدمية، منها (مياه الشرب والصرف الصحي – الصحة – التضامن الاجتماعي – الاتصالات – الغاز الطبيعى – التضامن الاجتماعى – الشباب والرياضة)، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

حل أي مشكلة تواجه تنفيذ المشروعات

وجه محافظ المنيا، رؤساء المراكز المستهدفة، بتفقد المشروعات مع ممثلي فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مسئولي شركتي الغاز الطبيعي والاتصالات، ومهندسي دار الهندسة، للوقوف على سير العمل وحل أي مشكلة في وجود جميع الأطراف المعنية.

وكان اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص تفقد عددًا من المشروعات بقرية بوقرقاص البلد لمتابعة نسب تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي ستغير الريف المصري، حيث أكد أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم.