«حياة كريمة» بالغربية: 4.5 مليار جنيه تكلفة تقديرية لمشروعات مركز زفتى حتى الآن

قالت زينب سامي، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، إن عدد مشروعات المبادرة في مركز زفتى بلغ 934 مشروعا، جارٍ العمل حاليا على 304 مشروعات، وإنهاء 428 مشروعا، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 66.5% بتكلفة تقديرية بلغت 4.5 مليار جنيه.

وأضاف مراد في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «عملنا على كل محاور التنمية في مركز زفتى البالغ عددها 22 محورا، مثل إنشاء محطات صرف صحي وعمل خطوط طرد ومد شبكات انحدار، ولدينا 140 مشروعا بلغت نسبة تنفيذها حتى الآن 88%».

مشروعات حياة كريمة في محور مياه الشرب

وتابعت: «بالنسبة لمحور مياه الشرب ومد وتدعيم الأماكن المحرومة وإحلال الخطوط المتهالكة فإن لدينا 129 مشروعا ووصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 97%، وفي الكهرباء مثل دفن الجهد المتوسط بكابلات في باطن الأرض وصيانة الأعمدة ودهانها أو زرع أعمدة جديدة وإدخال محولات بقدرات عالية، فإن لدينا 108 مشروعات ووصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 63.5%».

مشروعات الغاز الطبيعي والتعليم

وواصلت: «في الغاز الطبيعي لدينا 55 مشروعا وحتى الآن وصلت نسبة التنفيذ 51%، وهناك محور التربية والتعليم، حيث بلغ عدد المشروعات 83 مشروعا ما بين صيانة ورفع كفاءة وإنشاء جديد وإحلال جزئي أو كلي، لاستيعاب كثافة الطلاب، وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 99% لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدارس حياة كريمة».